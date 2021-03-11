Фондовые торги в США открылись ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Фондовые торги в США в четверг открылись ростом в свете публикации позитивной статистики о занятости и принятия Палатой представителей Конгресса пакета мер стимулирования экономики страны.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 113,23 пункта (0,35%) и установился на отметке 32 410,25 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 28,51 пункта (0,73%) и оказался на отметке 3 927,32 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 211,18 пункта (1,62%), до 13 280,02 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 09:37 по времени Восточного побережья США (17:37 мск) цена поставок энергоносителя в апреле повысилась на $0,61 (0,95%), до $65,05.

Палата представителей Конгресса США в среду приняла пакет мер объемом $1,9 трлн по стимулированию американской экономики, которой был нанесен ущерб из-за пандемии нового коронавируса.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 42 тыс. - до 712 тыс.