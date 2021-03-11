В МВФ оценили принятый в США пакет мер по пандемии

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Принятый Конгрессом США новый пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики может привести к увеличению ВВП страны на 5-6% в течение трех лет. Такую оценку дал в четверг на регулярном брифинге официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

"По нашей предварительной оценке, недавно принятая инициатива увеличит ВВП США на 5-6% в течение трех лет. Однако я хотел бы предупредить, что наш доклад о перспективах роста мировой экономики будет опубликован через три или четыре недели, а [процесс утверждения американского] законопроекта завершился только вчера, так что еще будет проводиться дальнейший анализ", - сказал Райс.

"Что касается <...> перспектив для мировой экономики, опять же мы скоро услышим больше, <...> однако более устойчивый спрос в США <...> должен пойти на пользу большинству стран, так что это поможет глобальному [экономическому] росту и восстановлению. <...> В итоге мы видим потенциально значительные положительные вторичные эффекты с точки зрения глобального роста, но, как и всегда, внимательно следим при этом за потенциальными рисками", - добавил представитель МВФ.

В среду Палата представителей Конгресса США приняла пакет стимулирующих экономику мер объемом $1,9 трлн. До этого инициативу утвердил Сенат. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Как заявила ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава государства, как ожидается, подпишет принятый Конгрессом документ в пятницу днем.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.