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Обновлено 

ЦБ отозвал лицензию у банка "Современные стандарты бизнеса"

Банк является участником системы страхования вкладов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Современные стандарты бизнеса", сообщается в пресс-релизе регулятора.

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ЦБ отмечает, что банк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность кредитной организации, уточняет регулятор, была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов кредитная организация по данным на 1 февраля занимала 352-е место в банковской системе РФ.

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