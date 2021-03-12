Выплаты вкладчикам КБ "ССтБ" и Форбанка начнутся не позднее 26 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ) (город Москва) и Форбанка (город Москва), у которых Банк России сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 26 марта 2021 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 18 марта 2021 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного федеральным законом для соответствующего вида (категории) вкладов. С 30 декабря 2014 года максимальный размер страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов обособленных категорий) составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения.

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая - 12 марта, напоминает АСВ.

Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.

По данным отчетности банка "Современные стандарты бизнеса" и отчетности Форбанка на 1 февраля 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в размере 89,4 млн рублей и 3,3 млрд рублей соответственно.