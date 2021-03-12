Экс-владелец ЧТПЗ Комаров может войти в совет директоров ТМК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского включил в список кандидатов в новый состав совета директоров компании бывшего владельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова, который продал ТМК 86,54% акций ЧТПЗ. Это следует из материалов ТМК.

Годовое собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрена рекомендация совета директоров, состоится 15 апреля.

Остальные кандидаты уже являются членами совета директоров: Дмитрий Пумпянский (председатель и основной акционер), председатель совета директоров российских заводов ТМК Андрей Каплунов, председатель совета директоров группы "Синара" Александр Пумпянский, вице-президент ТМК Александр Ширяев, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский, а также пять независимых директоров - Франк-Детлеф Венде, Ярослав Кузьминов, Наталья Червоненко, Анатолий Чубайс и Сергей Кравченко.

Ранее Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.