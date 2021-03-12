Росавиация вернется к вопросу сертификации Boeing 737 max после пандемии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вопрос повторной сертификации самолетов Boeing 737 max в России будет актуален после нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Пандемия наложила свои ограничения на переезды специалистов, именно с этим связаны проблемы пересертификации самолетов. Мы сейчас не можем рисковать ограниченным количеством специалистов, их здоровьем, подождем, пока нормализуется эпидемиологическая ситуация", - сказал он.

Ранее Росавиация сообщала, что точных сроков завершения сертификации самолета в России нет. EASA уже объявило, что Boeing 737 max после модификации готов вернуться в эксплуатацию в Евросоюзе.

В октябре 2018 года Boeing 737 max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После этого эксплуатация Boeing 737 max была приостановлена. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих лайнеров был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу MCAS.

В октябре 2020 года EASA признало Boeing 737 мax достаточно безопасным. Сейчас эксплуатация самолета разрешена в ряде стран, например в США, Великобритании, Казахстане.