Распродажа туров с кешбэком пройдет в марте-апреле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Распродажа туров с кешбэком за отдых в России возобновится до конца марта и захватит апрель, совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства РФ 11 марта и опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу. Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средства на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня. Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации", - говорится в материалах кабмина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин намерен принять решение о выделении на программу туристического кешбэка 2 млрд рублей. По его словам, запуск нового этапа программы в марте позволит россиянам уже сейчас, когда приближается сезон отпусков, заранее бронировать поездки по доступной цене.

В рамках программы в 2020 году туристам возвращалось 20% стоимости отдыха по России, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку.