Альфа-банк предоставил ТМК кредит в 25 млрд руб. на покупку акций ЧТПЗ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Альфа-банк предоставил Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского кредит в 25 млрд руб. на 5 лет на покупку 86,54% акций группы ЧТПЗ, говорится в сообщении банка.

"Банк предоставил ПАО "Трубная металлургическая компания" пятилетний кредит объемом 25 млрд руб. на покупку 86,54% акций ЧТПЗ. Альфа-банк также выступил финансовым консультантом по сделке, что содействовало достижению итоговых договоренностей сторон и помогло реализовать транзакцию в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.

Ранее Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.