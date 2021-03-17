Индийская компания Dr. Reddy's Laboratories завершила испытания "Спутника V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Индийская крупнейшая фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories завершила третью фазу испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщает агентство ANI со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Мы завершили работу над третьей фазой клинических испытаний, - цитирует агентство заявление Dr. Reddy's. - Результаты испытаний будут объявлены в начале апреля".

Третья фаза испытаний "Спутник V" проводилась с участием примерно 1,5 тыс. добровольцев.

Результаты испытаний будут переданы индийскому регулятору в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий, где рассматривается заявка компании Dr. Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии "Спутника V". Для вынесения решения эксперты изучат данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.

Наряду с Dr. Reddy's Laboratories выпускать российскую вакцину "Спутник V" планирует также компания Gland Pharma Ltd. Во вторник она заявила, что заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве и поставке до 252 млн доз "Спутника-V".