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Госдума одобрила в I чтении обязанность банков объяснять отказ в ипотечных каникулах

В законопроект определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них - снижение дохода более чем на 30%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ был инициирован депутатом от фракции "Единая Россия" Натальей Костенко.

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Согласно закону об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них - снижение дохода более чем на 30%.

Вместе с тем заемщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и/или ипотечных каникул, отмечает автор законопроекта. "По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/ или ипотечных каникул банки взамен предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект обязывает банки в уведомлении об отказе в предоставлении ипотечного кредита указывать причины отказа. Такая мера будет способствовать более ответственному поведению кредитных и некредитных организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора, считает автор документа.

Принятие проекта закона обеспечит заемщиков правовыми гарантиями на получение от банков информации о причинах отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул (иных случаях изменения условий кредитного договора (договора займа), указывается в пояснительной записке. В случае отсутствия обоснования причин отказа в изменении условий кредитного договора заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и тем самым осуществить защиту своих прав как потребителей финансовых услуг.

Правительство РФ поддержало законопроект.

Теги
Россия"Единая Россия"Костенко, Наталья Васильевна
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