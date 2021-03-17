Минск назвал "технической" корректировку соглашения о цене на российский газ

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии пояснило, что планируемая корректировка соглашения с Россией о порядке формирования цены при поставке природного газа в республику и его транспортировке носит технический характер.

Ранее постановлением белорусского правительства посол республики в РФ Владимир Семашко был уполномочен провести переговоры по проекту протокола о внесении изменения в соглашение между белорусским правительством и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории.

"Новость о предстоящих переговорах по вопросам внесения изменения в межправительственное соглашение по поставкам российского природного газа в Беларусь и подписании соответствующего протокола вызвала много вопросов у СМИ. В связи с этим поясняем, что планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге по итогам переговоров посла Владимира Семашко и министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минэнерго.

В пресс-службе напомнили, что по итогам тех переговоров был подписан протокол между "Газпромом" и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2021 году. "В соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей необходимо внести изменение в межправсоглашение по поставкам природного газа", - пояснили в Минэнерго.

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца текущего года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Как заявил 29 декабря 2020 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, республика договорилась с Россией о поставках газа на 2021 год по цене $128,5 за 1 тыс. куб. метров. Цена на газ для Белоруссии в 2020 году составляла $127 за 1 тыс. куб. метров.