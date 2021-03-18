Власти Мурманской области подготовили концепцию глобального проекта "Новый Мурманск"

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области совместно с ведущей российской консалтинговой компанией КБ "Стрелка" подготовили концепцию проекта "Новый Мурманск", он предполагает редевелопмент портовой территории города, преображение территории в привлекательное для туристов пространство. Об этом сообщил в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Один из глобальных проектов не только для Мурманска, но и для всей Арктики - это проект редевелопмента портовой территории под названием "Новый Мурманск". Сегодня подготовлена концепция этого проекта, который имеет не столько региональное, сколько федеральное и международное значение. КБ "Стрелка" подготовило концепцию. Потенциальные инвесторы - крупнейшие международные сети отельеров", - сказал Чибис на совещании под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Как отметил глава Минвостокразвития, "Новый Мурманск" - пример того, как эволюционирует город. "Мурманску больше одного века, он послужил этот век щитом для нашей страны, будучи важнейшим центром во время Великой Отечественной войны, будучи базой Северного флота. Это все продолжает успешно исполняться. Но этот щит вдруг стал модным городом, куда стремится молодежь, социальные сети россиян пестрят тем, как они классно проводят здесь время", - сказал Чекунков.

По его словам, Мурманску есть к чему стремиться в части гостиничного фонда, спектра туристического сервиса, но город интересует и россиян, и иностранных граждан. "Сейчас спрос сформирован, задача - дать предложение, то есть подвести то качество услуг и среды, которое может закрепить этот статус, стать настоящей северной столицей и туристическим городом глобального значения. Мы со своей стороны все ресурсы, необходимые от органов федеральной исполнительной власти, от институтов развития, приложим", - сказал глава Минвостокразвития.

Как сообщил ранее в четверг Чекунков, стоимость проекта "Новый Мурманск" оценивается приблизительно в 10 млрд рублей на ближайшие пять лет.

Проект "Новый Мурманск" подразумевает редевелопмент портовой территории города. На берегу Кольского залива планируется строительство конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей. "Новый Мурманск" будет создан в рамках соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, сотрудничества с Министерством Дальнего Востока и Арктики и в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Начать строительство планируется в 2022 году.