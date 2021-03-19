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ВТБ может повысить ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ

В кредитной организации сообщили, что "будет приниматься с учетом действий других игроков"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ допускает возможность повышения ставок по депозитам банка на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 4,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ не исключает повышения ставок в рамках своей линейки депозитов, однако решение будет принимать с учетом действий других игроков", - сказали в пресс-службе.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях. 

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