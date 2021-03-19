Премьер Италии не исключил возможности заказа вакцины "Спутник V"

РИМ, 19 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины "Спутник V", если не будет принято общеевропейское решение. Как заявил политик в пятницу на первой пресс-конференции в качестве премьер-министра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, не исключено, что Италия закажет партию этого препарата.

"Закажем ["Спутник V"], посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я", - сказал Драги.

"[Канцлер Германии Ангела] Меркель мне сказала, что если ЕМА [Европейское агентство лекарственных средств] одобрит "Спутник V", хорошо, а если нет - то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому", - отметил премьер.

Ранее Меркель не исключила возможности закупок российской вакцины ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Вакцинация AstraZeneca

Драги пока не записался на вакцинацию, но готов сделать себе прививку препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca.

"Да, запись для моей возрастной категории началась, но я пока не записался. Но у меня нет проблем с тем, чтобы сделать [прививку] AstraZeneca. Мой сын только накануне сделал эту прививку", - уточнил 73-летний Драги.

Италия была одной из стран, которые приостановили использование этого препарата. В стране возобновили инъекции AstraZeneca с 19 марта после положительного заключения ЕМА.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивает риски.