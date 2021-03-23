Фонд развития территорий не предусматривает новых механизмов решения проблем дольщиков

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объединение Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ не отразится на решении проблемы обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"Не отразится [на решении проблем дольщиков]. Рабочая группа по объединению работает в правительстве. <...> Сложно сказать по срокам [объединения фондов]", - сказал он.

По словам Тимофеева, объединение фондов не предусматривает новых механизмов решения проблемы обманутых дольщиков. При этом предложения, направленные на ускорение этого процесса, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Он объяснил, что речь идет об упрощении заказа оценки долгостроя, решении проблемы с жилищными кооперативами. Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев говорил, что готовящиеся поправки в закон о защите дольщиков уточнят взаимодействие Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с другими участниками процесса и будут касаться работы Единой информационной системы жилищного строительства.

Кроме того, Тимофеев добавил, что на 2021 год у Фонда дольщиков есть достаточное финансирование для решения проблем с долгостроями в стране. Ранее гендиректор Фонда говорил о 27 млрд рублей из федерального бюджета и около 10 млрд рублей средств застройщиков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Минстрой России разработал законопроект, который предполагает объединение двух организаций в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отмечал, что объединение фондов не повлияет на обязательства по расселению граждан из аварийного жилья. По его словам, работа нового Фонда развития территорий на 90% будет связан со сферой ЖКХ, переселением из аварийного жилья и капремонтом.