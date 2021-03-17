Минстрой России предложил объединить фонды дольщиков и ЖКХ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, предполагающий объединение Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ в Фонд развития территорий. Документ в среду опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития в России. Так, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.