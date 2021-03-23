Минстрой обсудит с "Газпромом" вопрос безопасности газового оборудования в домах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ и "Газпром" планируют обсудить вопрос внутридомового газового оборудования и проверки его безопасности в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

"Есть обращение "Газпрома" по вопросам внутридомового газового оборудования и понимание того, что решать этот вопрос нужно. Мы на следующей неделе с "Газпромом" проведем совместную встречу", - сказал Файзуллин.

По его словам, обеспечение безопасности газового оборудования лежит на управляющих компаниях. Минстрой также обсуждал проблему проверки газового оборудования совместно с "Газпромом" после событий в многоквартирном доме в Химках.

Файзуллин отметил, что современные технологии, например установка систем по автоматическому отключению подачи газа, позволяют предотвращать аварийные ситуации в многоквартирных домах.

В свою очередь, председатель думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская предложила устанавливать в новостройках или домах, которые подлежат капитальному ремонту, системы автоматического отключения при определенной концентрации газа и передаче сигнала в диспетчерскую. А также за счет бюджетных средств устанавливать плиты с автоматическим отключением подачи газа, например, при капремонте дома.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в 19 марта утром, после чего начался пожар. Площадь пожара составила 32 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами на площади 25 кв. м, также повреждены балконы и выбиты стекла. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ).