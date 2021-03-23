Минпромторг: новые соглашения по сахару и маслу сохранят цены на уровне действующих

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новые соглашения по фиксации стоимости сахара и подсолнечного масла планируется заключить на тех же условиях, в том числе ценовых, которые прописаны в действующих договоренностях, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга.

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"Обсуждение ведется без изменения условий и ценовых параметров",- сказали в пресс-службе.

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать вопрос продления соглашений с производителями и торговыми сетями, с которыми были зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло. Продлить заморозку цен на сахар предлагается на два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Кроме того, планируется субсидировать производителей сроком до полугода.

В действующих соглашениях, подписанных в декабре, отпускная цена предприятий белого сахара составляет 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.