Участниками туристического кешбэка в Ленобласти стали более 200 туроператоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Участниками программы туристического кешбэка на территории Ленинградской области стали более 200 туроператоров и 30 средств размещения, сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева.

"Программа кешбэка на территории Ленинградской области очень активно осуществляется, в рамках программы зарегистрировано более 200 туроператоров, которые осуществляют деятельность на территории Ленинградской области и предлагают программы с проживанием в отелях, гостиницах, на турбазах. Что касается средств размещения, то более 30 из них свои услуги по программе кешбэка", - рассказала Голубева.

По ее словам, два первых этапа программы (стартовали в августе и октябре) были сложными, так как реализовывались в период серьезных ограничительных мероприятий из-за пандемии, а также вне туристического сезона. На третьем этапе в Ленинградской области ожидают "всплеска продаж".

"Есть тенденция к тому, что все больше людей бронирует майские праздники. И здесь, конечно, с одной стороны, это вынужденная мера бизнеса, потому что долго бизнес простаивал, и здесь отмечается небольшой рост цен относительно стандартных", - рассказала заместитель начальника департамента по туризму комитета по культуре и туризму Ленинградской области Марина Исакова. По словам директора Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Кирилла Соколова, рост цен для туров на майские праздники отмечается в пределах 10-20%.

Он также отметил, что пока спрос на туры немного ниже, чем обычно - по его мнению это связано с тем, что в этом году первые майские праздники продлятся только три дня и совпадут с Пасхой.

В числе самых популярных направлений в Ленинградской области среди туристов, по словам Голубевой, остаются Выборг и Гатчина. Как отметил Соколов, чаще всего в регион, помимо жителей Санкт-Петербурга, приезжают москвичи, а северные районы Ленобласти популярны среди жителей Южного федерального округа.

Туристические программы

По словам Соколова, удобное географическое положение Ленинградской области позволяет организовывать различные межрегиональные маршруты с Санкт-Петербургом, Карелией, Новгородской областью. "Поэтому даже в тех случаях, когда туры по Ленинградской области не набирают двух ночевок, которые необходимы для акции кешбэка, мы предлагаем в этом случае комбинированные межрегиональные программы. Когда наши туристы проводят одну ночь в Санкт-Петербурге, одну в Ленинградской области или одну ночь в Ленинградской области, одну в Карелии. Тем самым эти маршруты тогда попадают в акцию кешбэка", - отметил директор Лиги туроператоров Петербурга.

Среди подобных предложений тур "История и тайны средневекового Выборга", который при добавлении ночевки в Петербурге также становится участником программы кешбэка.

"И надо отметить тур "Государева дорога". Это первый такой проект на общероссийском уровне, межрегиональный проект, в нем участвуют четыре субъекта: Ленинградская область, Новгородская область, Тверская и Московская область. Шестидневный тур, и он тоже участвует в акции. Я считаю, что каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен совершить путешествие от Петербурга до Москвы или из Москвы в Петербург", - добавил Соколов.

С 18 марта стартовал третий этап продаж туров по России, за которые государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продажи таких туров продлятся до 15 июня, завершиться путешествие должно не позднее 30 июня. За два прошедших этапа программы россияне купили туров на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 млрд рублей. В 2021 году на программу выделено 2 млрд рублей. В Ростуризме ранее сообщили, что количество участников программы туристического кешбэка со стороны бизнеса в этом сезоне выросло на 40% по сравнению с предыдущими этапам акции.