Минпромторг назвал возможные даты эксперимента по маркировке антисептиков

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств может пройти в РФ с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, говорится в сообщении Минпромторга.

"Был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минпромторге, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в ходе которого представители бизнеса выступили за проведение эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств.

В Роскачестве также поддерживают проведение эксперимента. "Исследование гигиенических средств с заявленным антимикробным действием, представленных на российском рынке, уже завершено. Результаты мы впервые огласим в начале апреля текущего года", - заявил на совещании глава Роскачества Максим Протасов.

О маркировке

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 году введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП (государственно-частное партнерство).