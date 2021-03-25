Бизнес подал 13 тысяч заявок на кредиты под 3%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) подали более 13 тысяч заявок на льготные кредиты под 3% годовых на сумму более 20 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"На 23 марта, то есть за три недели, поступило почти 13 тысяч заявок на общую сумму более 20 млрд рублей. На сегодняшний момент банками одобрено 2300 заявок на 9 млрд рублей", - сказал министр, говоря о программе "ФОТ 3.0", в рамках которой субъекты малого и среднего бизнеса могут получить льготный кредит по ставке 3% годовых.

По словам министра, основной объем заявок приходится на сферу общественного питания и гостиничный бизнес.

"Что касается отраслевого разреза, то 45% приходится на две сферы - это сфера общественного питания и гостиничный бизнес. То есть, как мы и предполагали, это действительно те отрасли экономики, которые пострадали в наибольшей степени и соответственно сейчас в наименьшей степени восстановились. Лидер по количеству обращений - Москва (на которую приходится) 11%, на втором месте Краснодарский край - 5,7%, на третьем - Санкт-Петербург - 5,5%", - сказал он, добавив, что в пятерку по количеству заявок на льготные кредиты также входят Московская и Свердловская области.

Говоря о программе "ФОТ 2.0", которая является предшественником программы "ФОТ 3.0", Решетников отметил, что требования о сохранении численности сотрудников выполняют почти 100% участников. "Требования о сохранении численности сотрудников выполняют 99% заемщиков, оставшихся в программе ("ФОТ 2.0" - прим. ТАСС). Это, конечно, тоже еще не окончательные цифры, окончательные цифры будут в течение двух - трех недель подведены. Из них 98% заемщиков выполняют требования, которые необходимы для списания 100% кредита, еще соответственно почти 2%, чуть меньше, выполняют требования, необходимые для списания 50% кредита", - сообщил глава МЭР РФ, добавив, что это существенно больше, чем предполагалось изначально.

По его словам, банки будут принимать решение о списании задолженности по программе "ФОТ 2.0" до 1 апреля этого года. "До конца марта заемщик должен получить уведомление о том, что его кредитный договор переводят на период погашения", - сказал министр экономического развития.

О программе

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса "ФОТ 3.0", которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. "ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0" (антикризисные кредиты под 2% годовых, программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса - прим. ТАСС), действие которой заканчивается 1 апреля.

Согласно условиям программы "ФОТ 3.0", процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей. Банки смогут предоставлять указанные кредиты бизнесу под поручительство ВЭБ.РФ.