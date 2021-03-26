Компания Shohei Kisen извинилась за ситуацию с ее судном в Суэцком канале

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит судно Ever Given, принесла извинения за ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и подтвердила отсутствие утечек нефтепродуктов и травм среди членов экипажа в результате инцидента. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"23 марта наш контейнеровоз Ever Given, двигаясь на север по Суэцкому каналу из Китая в Европу, попал в штормовую погоду и сел на мель. Мы пытаемся снять судно с мели, но ситуация чрезвычайно сложная. Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу. На данный момент информации о травмах членов экипажа и разливах нефти в результате этой аварии нет", - отмечается в нем.

На работы по разблокировке канала, по мнению экспертов, могут уйти недели. В спасательной операции задействованы компания SMIT из Нидерландов и японская Nippon Salvage, содействие им оказывают власти Египта.