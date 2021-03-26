{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Блокировка Суэцкого канала

Япония собирает информацию о влиянии ЧП в Суэцком канале на японские компании

Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма затруднился сказать, сколько по времени продлится эта ситуация и что будет с цепочками поставок

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время изучает, каким образом ситуация с блокировкой Суэцкого канала отразилась на бизнесе японских компаний. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

На эту тему
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"На данном этапе у нас нет конкретной информации о каком-либо влиянии происшествия в Суэцком канале на японские компании. Сейчас мы находимся в тесном контакте с предприятиями и собираем необходимые сведения. Пока сложно сказать, сколько по времени продлится эта ситуация и что будет с цепочками поставок", - сказал он.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил Суэцкий канал, из-за мощных порывов ветра изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега канала. В четверг администрация Суэцкого канала продолжила работать над тем, чтобы вновь поставить судно на ход. Привлечены восемь буксиров и экскаваторы, которые подкапывают один из берегов, чтобы освободить застрявший в нем нос контейнеровоза. На работы по разблокировке канала, по мнению экспертов, могут уйти недели.

Теги
ЯпонияБлокировка Суэцкого канала
Блокировка Суэцкого канала
Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла в несколько раз из-за ЧП в Суэцком канале
К настоящему моменту, указывает агентство, задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд
Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла в несколько раз из-за ЧП в Суэцком канале
Читать полностью