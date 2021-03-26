Япония собирает информацию о влиянии ЧП в Суэцком канале на японские компании

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время изучает, каким образом ситуация с блокировкой Суэцкого канала отразилась на бизнесе японских компаний. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"На данном этапе у нас нет конкретной информации о каком-либо влиянии происшествия в Суэцком канале на японские компании. Сейчас мы находимся в тесном контакте с предприятиями и собираем необходимые сведения. Пока сложно сказать, сколько по времени продлится эта ситуация и что будет с цепочками поставок", - сказал он.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил Суэцкий канал, из-за мощных порывов ветра изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега канала. В четверг администрация Суэцкого канала продолжила работать над тем, чтобы вновь поставить судно на ход. Привлечены восемь буксиров и экскаваторы, которые подкапывают один из берегов, чтобы освободить застрявший в нем нос контейнеровоза. На работы по разблокировке канала, по мнению экспертов, могут уйти недели.