Производители автозапчастей смогут получить льготные займы и вернуть 50%

ТОЛЬЯТТИ, 26 марта. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) в этом году будет выдавать льготные займы производителям автокомпонентов под 1% годовых с возможностью вернуть лишь половину суммы, сообщил ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В этом году мы запустили отдельную программу в Фонде развития промышленности, помимо тех традиционных форм поддержки, которые есть и были у нас в министерстве, - на НИОКРы, на запуск и расширение производств", - сказал министр.

Программа предусматривает выдачу льготных займов под 1% годовых. "В результате реализации этого проекта компании, которые представят результат своей работы, - им будет до 50% списан этот займ",- подчеркнул Мантуров.

"Это новый формат, мы хотим его отработать, и уверен, что это даст дополнительный импульс, будет мотивацией для автокомпонентщиков приходить и развивать это направление", - добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, выпускающих автокомпоненты.

Минпромторг РФ совместно с ФРП планировал в 2021 году запустить программу грантов на локализацию производства автокомпонентов в РФ с общим объемом финансирования в 1 млрд рублей.