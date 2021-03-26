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"Автоваз" возобновляет производство автомобилей Lada в Казахстане

Договор о сотрудничестве был подписан между российским автопроизводителем и ГК "Аллюр"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Автоваз" возобновляет локальное производство автомобилей Lada в Казахстане. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан между российским автопроизводителем и ГК "Аллюр", говорится в сообщении компании.

"В кратчайшие сроки мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель - внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada", - заявил президент "Автоваза" Ив Каракатзанис.

В соответствии с новым соглашением автомобили Lada будут выпускаться на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае "в объемах, которые будут необходимы для местного рынка".

Как сообщала газета "Коммерсантъ", производство Lada в Казахстане было приостановлено в ноябре прошлого года. Ранее модели отечественного бренда выпускались на заводе "Азия Авто", однако местные власти расторгли с предприятием соглашение о промсборке и выставили неустойку в 173,9 млрд тенге (30,8 млрд рублей).

О планах

Автопроизводитель также обсуждает углубление локализации производства на казахстанской площадке. Речь идет об организации выпуска машин на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску.

"Казахстан является ключевым экспортным рынком для "Автоваза", и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда", - добавил Каракатзанис. Так, в 2020 году в страну было поставлено 17,5 тыс. машин Lada, включая машкомплекты.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин. 

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