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Путин призвал увеличить сроки программы туристического кешбэка

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи.

"Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал <...> круглый год. Первое. И второе, надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк", - сказал президент.

Он добавил, что попросит правительство над этим подумать.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить
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Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить
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