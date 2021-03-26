Путин призвал увеличить сроки программы туристического кешбэка

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи.

"Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал <...> круглый год. Первое. И второе, надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк", - сказал президент.

Он добавил, что попросит правительство над этим подумать.