США предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили властям Египта помощь с разблокированием движения на Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы предложили властям Египта помощь США, чтобы содействовать им в возобновлении работы канала. Мы проводим консультации с нашими египетскими партнерами по поводу того, как мы можем наилучшим образом поддержать их усилия. Так что эти переговоры продолжаются", - сказала она.

"Мы видим некоторые потенциальные последствия для энергорынков, поскольку Суэцкий канал играет роль в качестве ключевого транзитного пути для перевозки нефти в оба направления. Конечно же, это одна из причин, почему мы предложили помощь со стороны США", - добавила Псаки.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на двоих представителей Пентагона сообщила, что Военно-морские силы США в ближайшее время направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер Ever Given. По сведениям CNN, специалисты отправятся в Египет не позже субботы, 27 марта.