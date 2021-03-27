Крупнейший французский перевозчик может перенаправить свои суда в обход Суэцкого канала

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group рассматривает возможность перенаправления своих судов в сторону мыса Доброй Надежды из-за ситуации в Суэцком канале. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС заявили в компании.

Как отметил собеседник агентства, "ситуация затронула шесть судов CMA CGM Group". "Мы внимательно следим за действиями администрации Суэцкого канала, которая делает все возможное для скорейшего урегулирования ситуации, - рассказали в компании. - Группа изучает все возможные варианты, чтобы предложить альтернативные решения нашим клиентам, включая перенаправление некоторых судов в сторону мыса Доброй Надежды, воздушную доставку, чем занимается наше подразделение CMA CGM AIR CARGO, или доставку по железной дороге".

CMA CGM Group является крупнейшей транспортной компанией Франции и одним из крупнейших морских контейнерных перевозчиков.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить судно с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено более 17 тыс. тонн песка.

В пятницу продолжились работы по освобождению канала и постановке судна водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м на фарватер. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.