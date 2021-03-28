Эксперт: Байден должен пойти на жертвы в вопросе "Северного потока - 2" ради Германии

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена должна идти на жертвы в вопросе строительства газопровода "Северный поток - 2" ради укрепления отношений с таким союзником, как Германия. Такое мнение выразила руководитель исследований в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки в статье, опубликованной в воскресенье на сайте либерального журнала The Atlantic .

"Наличие союзников требует жертв, основанных на общих ценностях. Это не означает, что другие демократические страны должны каждый раз делать то, что хотят Соединенные Штаты. Администрация Байдена должна пойти на компромисс по "Северному потоку - 2", заручиться уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину, а затем забыть эту устаревшую обеспокоенность. Отнюдь не показывая, что "Америка вернулась", наша бескомпромиссная позиция препятствует углублению союзнического взаимодействия по более важным проблемам", - считает Шакки.

По ее версии, "если Байден хочет противостоять Китаю, нужно чем-то пожертвовать" для укрепления отношений с Германией. "Разногласия по "Северному потоку - 2" происходят в тот момент, когда США добиваются от европейцев более интегрированного союзнического подхода к Китаю", - отметила эксперт. Она считает, что Вашингтон стоит перед выбором между обеспокоенностью действиями России и консолидацией американских союзников. "Администрация [США] находится на волоске от выбора неправильного варианта", - уверена Шакки.

Она подчеркнула, что "восстановление глобального лидерства [США] не должно происходить за счет ближайших друзей страны". Эксперт отметила, что нынешняя администрация проявляет "главный недостаток внешней политики эпохи [бывшего президента Барака] Обамы: высокомерное предположение, что другие страны не понимают своих собственных интересов". Она также считает "атавизмом противодействие США "Северному потоку - 2" в связи с интеграцией европейских газовых рынков.

"Просить германское правительство пожертвовать своими внутригосударственными целями было бы лицемерно, учитывая, что Байден в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание защите американских рынков. <...> США ожидают, что другие страны пойдут на трудные внутренние компромиссы, не желая делать это сами", - подчеркнула Шакки.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.