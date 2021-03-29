Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для учащихся

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко детально проработать вопрос о расширении программы туристического кешбэка для школьников и студентов, чтобы она начала работать уже этим летом.

На совещании со своими заместителями в понедельник Мишустин напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о расширении программы туристического кешбэка для учащихся, "чтобы для школьников и студентов она действовала круглый год".

"Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение 2 млрд рублей. Конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране", - подчеркнул Мишустин. "Дмитрий Николаевич, прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты смогли воспользоваться возможностями программы", - обратился премьер к Чернышенко.

Ранее президент РФ заявил, что попросит правительство подумать над вопросом расширения сроков программы туристического кешбэка и увеличения его размера для молодежи. Путин напомнил, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тыс. рублей. По его оценке, неверно, что "это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов, каникулы".