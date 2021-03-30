Эксперт: авария в Суэцком канале скажется на восстановлении экономики в АТР

СИНГАПУР, 30 марта. /ТАСС/. Авария в Суэцком канале окажет негативное воздействие на восстановление экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и приведет к нарушению промышленных цепочек в Азии. Такое мнение высказал во вторник корреспонденту ТАСС директор Института экономики при Университете технологий и бизнеса профессор Хун Тао.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Суэцкий канал является одним из крупнейших логистических коридоров, связывающих Азию с Европой, а также важнейшей транспортной артерией мирового судоходства", - указал эксперт. "На фоне восстановления бизнеса, транспортных перевозок, прерванных пандемией коронавируса, значительно возрос поток грузов, в том числе через канал. В связи с этим нынешняя авария, в результате которой канал был блокирован в течение шести дней из-за вставшего поперек русла контейнеровоза, окажет серьезное влияние на восстановление экономик АТР", - подчеркнул Хун Тао.

По его словам, данное происшествие "нарушит и промышленные цепочки в регионе, поскольку через канал проходит большой объем нефти и другого сырья, крайне необходимого для нормального циркулирования производства".

Как отметил президент Сингапурской промышленной федерации Дуглас Фо, "местные производители, импортирующие большое количество компонентов морем, уже столкнулись с увеличением расходов на перевозки". "По разным оценкам, - рассказал он, - стоимость возросла от 20% до 200".