Задерживавшиеся суда пройдут через Суэцкий канал в течение трех дней

ТАСС, 30 марта. Все суда, которые были задержаны в результате инцидента в Суэцком канале, пройдут через канал в течение ближайших трех дней. Об этом, как передал телеканал Al-Arabiya , заявил во вторник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

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"Мы ожидаем, что все задержанные корабли переправятся [по Суэцкому каналу] в течение трех дней", - отметил Рабиа. При этом глава управления отметил, что "до полуночи через канал пройдут 45 судов, ожидающих своей очереди". "А до 07:00 по местному времени (08:00 мск), - добавил он, - Суэцкий канал пересекут 95 судов".

Глава управления Суэцкого канала добавил, что "будет проведено тщательное расследование инцидента, чтобы определить все обстоятельства произошедшего на застрявшем на мели судне". "Власти рассматривают варианты увеличения технических возможностей канала после аварии с сухогрузом", - добавил Рабиа.