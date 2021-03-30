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Блокировка Суэцкого канала

Каир соединит Красное и Средиземное моря через порты и железные дороги

Президент Египта сделал соответствующее заявление после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим Суэцкий канал

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Египта работают над проектом соединения Красного и Средиземного морей через сеть портов и железных дорог. Об этом заявил во вторник президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Египет работает над соединением Красного моря со Средиземным сетью портов и железнодорожных линий. Мы также работаем над реализацией множества планов по развитию различных регионов страны, в том числе порта Эль-Ариш", - цитирует египетского лидера информационный портал Al-Masry Al-Youm.

Заявление ас-Сиси прозвучало вскоре после того, как стало известно об открытии прохода по Суэцкому каналу, заблокированному 23 марта застрявшим поперек русла контейнеровозом Ever Given. Инцидент произошел в условиях сильного ветра и песчаной бури. Перегородившее русло канала судно стало причиной полной блокировки судоходства через эту важную водную магистраль.

Теги
ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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