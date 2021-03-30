Самарская область получила 7 млрд рублей на реконструкцию трассы М-5 после крупного ДТП

САМАРА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области направят 7 млрд рублей на реконструкцию и расширение автотрассы М-5 "Урал", где 29 января произошло крупное ДТП под Сызранью, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ВГТРК "Самара" во вторник.

"Помимо тех средств, что направляются на региональные и муниципальные дороги <…> еще 7 млрд рублей будет направлено на дороги федеральные, в том числе трассу М-5. Вы помните это страшное ДТП в Сызранском районе. И вы помните, я, как и обещал, встретился с министром транспорта РФ, и министр транспорта дал поручение, в том числе исследовать самые опасные участки, подготовить предложения по реконструкции, расширению трассы М-5", - рассказал Азаров.

Глава региона отметил, что власти уже провели совещание с управляющей компанией трассы М-5 "Большая Волга". "Оказываем полное содействие, по этому направлению (реконструкции автотрассы) мы будем также работать", - сказал Азаров.

Как сообщал ТАСС, в Самарской области специалисты министерства транспорта и управляющей компании трассы М-5 "Большая Волга" подготовили предложение, включающее реконструкцию участка с разделительными полосами и отбойниками, которые исключат выезд на встречную полосу.

ДТП произошло 29 января на 873-м км дороги М-5 у населенного пункта Заборовка. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и автобус. Погибли 12 человек, пострадали 24, 11 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").