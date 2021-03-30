Глава МВФ не считает, что биткойн представляет важность для работы финансовой системы

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Криптовалюта биткойн в настоящее время не является важным элементом с точки зрения функционирования мировой финансовой системы. Такое мнение выразила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

Что будет с биткойном?

"Если мы взглянем на биткойн, мы не увидим, что это огромный или даже большой элемент с точки зрения функционирования валютной системы", - сказала она. Георгиева отметила, что МВФ не вкладывает средства в эту криптовалюту.

Глава фонда добавила, что биткойн открывает "возможность для капиталовложений" для тех, кто доверяет "этому активу".

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".