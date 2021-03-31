Эксперт считает, что Россия и Китай выиграли от блокировки Суэцкого канала

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given позволила России и Китаю успешнее продвигать свои торговые маршруты и поставить под сомнение американскую модель глобализации. Такое мнение выразил французский журналист и писатель Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономической тематике. Его комментарий приводит в среду газета Le Figaro .

"Если экономические последствия инцидента незначительны, то геополитические последствия действительно есть. Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на 5 тыс. км короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем", - констатировал Ленгле.

Он подчеркнул, что "атрибутом власти" всегда считалась способность создания торговых путей и контроля над ними. Журналист напомнил, что Суэцкий канал был построен европейцами, в том числе французами. После Первой мировой войны за его защиту отвечала Великобритания. "И вскоре она уступает свое место новому мировому лидеру, США, которые контролируют торговые пути на протяжении всего XX века", - указал Ленгле.

"Сегодня доминирование США оспаривается Китаем и Россией, которые хотят предложить собственную модель глобализации со своими [торговыми] маршрутами", - заключил он.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего по каналу следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

В Минэнерго РФ сообщили, что объем загрузки Северного морского пути имеет большой потенциал расширения после блокировки Суэцкого канала, и отметили, что ожидают дальнейшего роста поставок по этому маршруту. Ведомство напомнило, что у России уникальное географическое положение, что дает ей "естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК". По данным министерства, в 2020 году грузопоток по Северному морскому пути превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн тонн сжиженного природного газа.