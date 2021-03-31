Эксперты: поставки зерна и подсолнечного масла из России на Украину минимальны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поставки зерна и подсолнечного масла из России на Украину минимальны, запрет носит символический характер. Об этом ТАСС сообщили участники рынка.

31 марта кабмин Украины запретил ввоз из России ряда товаров, в том числе пшеницы и ржи, а также подсолнечного масла.

"Мне кажется, значение новости преувеличено. Россия экспортировала на Украину 11 тыс. тонн пшеницы в 2020 году и 7 кг ржи", - сообщил глава Союза экспортеров зерна РФ Зернин.

По его словам, даже столь незначительный объем поставок пшеницы составил около 90% их импорта в 2020 году. Он добавил, что Украина не только находится на полном самообеспечении по этим культурам, но и является прямым конкурентом России на мировом рынке.

"Что касается ржи, то счет идет вообще на килограммы. Скорей всего, из России в прошлом году была поставлена партия семян ржи в рамках научного обмена. Ограничения по научному обмену могут привести к гораздо более негативным последствиям для украинских селекционеров, чем ограничения по товарным партиям", - сказал Зернин.

В свою очередь исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что в 2020 году Россия экспортировала подсолнечное масло в 75 стран мира. "По объемам отгрузки Украина занимает 21-е место, поставки в эту страну составили 23,04 тыс. тонн. Это небольшой объем, поэтому российским производителям не составит особого труда переориентировать экспортные потоки на рынки других стран", - сказал он.