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Реорганизация институтов развития СКФО позволит увязать их работу со стратегиями регионов

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров отметил, что объединенная структура будет называться АО "Корпорация развития Северного Кавказа"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Реорганизация ключевых институтов развития Северо-Кавказского федерального округа АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) в форме объединения позволит повысить эффективной новой структуры и увязать ее работу со стратегией развития округа и регионов, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"В настоящее время идет процесс реорганизации АО "КСК" в форме присоединения к нему АО "КРСК" и АО "Курорт Эльбрус". Это позволит ликвидировать избыточные структуры компаний. В итоге будет создан единый институт развития СКФО. Права акционера единого института развития будет осуществлять Минэкономразвития России", - рассказал Назаров.

Он уточнил, что объединенная структура будет называться АО "Корпорация развития Северного Кавказа", она займется "и строительством курортов, и реализацией инвестиционных проектов, в том числе крупномасштабных, при участии кредитных организаций, с использованием финансовых и нефинансовых инструментов поддержки".

"Можно рассматривать разные варианты: и субсидирование ставки, а не только кредитование напрямую, как сейчас КРСК это делает; и строительство инфраструктуры под крупные проекты. Пока обсуждаем, как изменить свою инвестиционную политику, чтобы совместно с банками увеличить возможности кредитования тех или иных направлений. Одна из проблем - активность банков по работе с субъектами СКФО оставляет желать лучшего", - отметил замминистра.

Он также сообщил, что комплексный аудит институтов развития СКФО, который был проведен после их перехода в ведение Минэкономразвития РФ, показал: не все механизмы работают эффективно. Это было обусловлено, по его словам, недочетами в системе планирования, недостаточной согласованностью федеральных и региональных мер поддержки. Выявлены проблемы с нормативным регулированием и системой внутренней оценки эффективности, отметил собеседник.

"Конечно, только на уровне органов управления институтов развития невозможно было решить все эти сложности. Здесь должна быть связка "государство-институты развития-регионы", и мы четко понимаем роль Минэкономразвития как координатора этой деятельности. <…> Оценить результат можно будет по завершении всей этой работы, рассчитываем, что предпринятые меры окажут положительный эффект на социально-экономическое положение округа и благоприятно повлияют на инвестиционный климат", - добавил Назаров.

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