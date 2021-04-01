В Минпромторге рассчитывают на соблюдение соглашения по ценам на сахар и масло

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что производители продолжат соблюдать ценовые условия на сахар и подсолнечное масло. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что с 1 апреля заключенные в декабре 2020 года соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.