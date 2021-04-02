Выплаты клиентам Геобанка и Майкопбанка начнутся не позднее 16 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Геобанка и адыгейского Майкопбанка, у которых Банк России отозвал лицензию 2 апреля, начнутся не позднее 16 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 апреля.

АСВ предварительно оценило размер страховой ответственности в соответствии с данными отчетностей банков на 1 марта 2021 года. Для Геобанка она составила 446 млн руб., для Майкопбанка - 1,1 млрд руб.

Банк России приказами от 2 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Геобанк" и адыгейского акционерного общества "Майкопбанк", являющихся участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Майкопбанк, по данным регулятора, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк также нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ.

По величине активов, по данным на 1 марта, Геобанк занимал 321-е место в банковской системе РФ, Майкопбанк находился на 354-м месте.