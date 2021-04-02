"Автоваз" в I квартале увеличил продажи на 5,4%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" в I квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 5,4% - до 83,9 тыс. штук, говорится в сообщении автопроизводителя.

При этом по итогам марта компания продала в России 33,8 тыс. автомобилей (+3%).

"Мы удовлетворены результатами первого квартала 2021 года, потому что достигли всех поставленных целей. Мы успешно запустили две наши долгожданные модели: Lada Niva Travel и новый Lada Largus. Обе модели отличаются своей чрезвычайно лояльной аудиторией, и наша основная цель состояла в том, чтобы улучшив их, сохранить все то, за что их ценят, особенно доступную стоимость", - прокомментировал результаты исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне, слова которого приводятся в сообщении.

Самой продаваемой моделью марта стала Lada Granta. За месяц реализовано 12,7 тыс. автомобилей (+9,1%). На втором месте - Lada Vesta, продажи которой составили 8,8 тыс. машин. Замыкает тройку самых популярных моделей Lada Largus - 3,9 тыс. автомобилей.

Цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте среднем выросли на 2%. Это стало вторым обновлением цен за текущий год. Так, в январе автопроизводитель уже повышал стоимость своих машин примерно на 2%.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в России в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.