Госдума может рассмотреть предложения кабмина по регулированию экосистем в 2022 году

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в России уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.

"Мы считаем, что тема новая, тема очень сложная, поэтому ограничивать публичную дискуссию несколькими месяцами точно нельзя. Мы предполагаем, что где-то до середины лета общественные обсуждения будут продолжаться. И я надеюсь, что правительство выйдет с законодательной инициативой в весеннюю сессию 2022 года", - сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос.

Швецов подчеркнул, что взгляд на регулирование экосистем должен быть комплексным. "Нам придется править не только законодательство о конкуренции, а, возможно, это и трудовое право, и защита информации, и все те моменты, которые могут не относиться напрямую к экосистемам", - отметил он.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ, большая часть мер по регулированию экосистем, которые участники обсуждения выработают, будут применяться не Банком России. "Эти меры будут применяться правительством. ЦБ отчасти будет вовлечен в принятие мер, но консультативный доклад относительно рисков в самом финансовом секторе, где есть полномочия ЦБ, - это будет отдельный документ, который появится в течение нескольких месяцев", - отметил Швецов.

Он уточнил, что главной целью разработки подходов является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду и, прежде всего, регуляторный арбитраж межу иностранными и национальными игроками.

"Идеальная картина мира, которую мы видим благодаря введению нового регулирования, выработать которое нам предстоит, это создание условий для формирования рынка, на котором присутствуют несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков. Именно умеренной, а не доминирующей ролью тех крупных IT-гигантов, которые есть сегодня на рынке", - сказал Швецов.

Центробанк представил ранее консультативный доклад, где перечислил возможные регуляторные и надзорные меры в отношении экосистем, а также основные последствия и риски от их развития в России. Регулятор рассчитывает обсудить эти вопросы с заинтересованными сторонами до 1 июня.