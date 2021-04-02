Нефтяники досрочно выполняют рекомендацию по увеличению запасов бензина

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Запасы бензина в России на 30 марта 2021 года увеличились на 0,5% по сравнению с 23 марта - до 1,677 млн т. Запасы дизельного топлива снизились на 3% - до 2,605 млн т, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Таким образом нефтяники вторую неделю продолжают досрочно выполнять рекомендацию правительства по увеличению запасов бензина к 1 мая до 1,6-1,7 млн т.

При этом объем переработки топлива снизился. За этот период произведено 1,420 млн т дизельного топлива, что на 5,4% ниже предыдущей недели, а бензина - 751 тыс. т (-3,4%). 88,1% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 11,9% - на экспорт. Кроме того, 54,6% от всего объема производства дизельного топлива поставлено на рынок РФ, 45,4% - за границу.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т. Об этом говорилось в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн т.