Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти для Азии

ТАСС, 4 апреля. /ТАСС/. Национальная компания Saudi Aramco, крупнейшая по добыче и запасам в мире, в воскресенье повысила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на май, что свидетельствует об уверенности королевства в восстановлении экономики региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

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По его данным, национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco повысит цену на сорт Arab Light для региона на 40 центов с апреля до $1,80 за баррель. Согласно опросу, проведенному агентством Bloomberg среди восьми трейдеров и переработчиков, ожидалось, что компания повысит цены на 30 центов.

Большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов до $2,40. Цена на большинство сортов для США будет снижена на 10 центов.

Решение было принято после того, как страны ОПЕК + согласились увеличить суточную добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в период с мая по июль.

Цены для Азии были выше, чем для Европы и США в течение нескольких месяцев, отчасти из-за того, что спрос на энергию в последних двух странах восстанавливается медленнее после пандемии коронавируса.