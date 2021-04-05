Мантуров считает, что блокировка Суэцкого канала напомнила миру про Севморпуть

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала напомнила миру про возможности Северного морского пути, считает глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министерство не сомневается в востребованности этого маршрута, добавил он, выступая на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".

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"Это сразу напомнило мировому сообществу про возможности Северного морского пути и необходимость диверсификации поставок. Мы не сомневается, что этот маршрут будет востребован и уже давно целенаправленно развиваем ледокольный флот именно для этого", - сказал он.

По словам министра, Россия рассматривает такие инфраструктурные проекты как "антикризисную палочку - выручалочку". Подобные проекты параллельно позволяют развивать экологичные виды транспорта, в том числе на газе, электричестве и с водородными двигателями. "Параллельно мы работаем над полуавтоматизированными и беспилотными системами управления и уже тестируем их как на автомобилях, так и на морской и авиационной технике", - добавил он.

Мантуров отметил, что российская сторона также работает над водородными проектами.

"Сейчас мы ведем переговоры с мировыми лидерами по освоению водородных технологий и накопителей энергии. Тем самым мы рассчитываем укрепить свой статус глобального поставщика энергоресурсов в современной экологической повестке", - сказал он.

О Севморпути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

В 2020 году по Северному морскому пути было перевезено 32,97 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост объема перевозок до 60-80 млн тонн, в основном за счет развития арктических проектов по добыче СПГ.