В Госдуме заявили, что у России нет цели заблокировать Twitter

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия не заинтересована в блокировке сервиса микроблогов Twitter и по-прежнему надеется на диалог с соцсетью. Об этом в понедельник заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя решение Роскомнадзора о продлении мер по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

"Ситуация с Twitter в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы хотим диалога и готовы договариваться", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в отличие от Google или Apple Twitter занял "весьма радикальную позицию". "Запрещенный контент стали, наконец, удалять, но слишком медленно. Но мы готовы дать им еще время, потому что надеемся на диалог", - подчеркнул он.

Блокировка ресурса, считает парламентарий, стала бы "точкой в отношениях" властей с Twitter. "А Россия заинтересована поддерживать контакт с миром, а не закрываться от него", - заключил Горелкин.

Ранее Роскомнадзор в обоснование своего решения отметил, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в РФ материалов. Так, по данным ведомства, с 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. противоправных материалов, при этом из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено 580.