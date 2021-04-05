{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России

В Госдуме заявили, что у России нет цели заблокировать Twitter

Принимаемые меры по замедлению трафика нацелены на установление диалога с соцсетью, подчеркнул член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия не заинтересована в блокировке сервиса микроблогов Twitter и по-прежнему надеется на диалог с соцсетью. Об этом в понедельник заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя решение Роскомнадзора о продлении мер по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России
Главное о проблемах Twitter в России

"Ситуация с Twitter в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы хотим диалога и готовы договариваться", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в отличие от Google или Apple Twitter занял "весьма радикальную позицию". "Запрещенный контент стали, наконец, удалять, но слишком медленно. Но мы готовы дать им еще время, потому что надеемся на диалог", - подчеркнул он.

Блокировка ресурса, считает парламентарий, стала бы "точкой в отношениях" властей с Twitter. "А Россия заинтересована поддерживать контакт с миром, а не закрываться от него", - заключил Горелкин.

Ранее Роскомнадзор в обоснование своего решения отметил, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в РФ материалов. Так, по данным ведомства, с 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. противоправных материалов, при этом из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено 580.

Теги
РоссияПроблемы Twitter в России
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года
Глава Счетной палаты указал на "вполне разумные" меры по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года
Читать полностью