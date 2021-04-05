"Камаз" завершит испытания автобуса на водородном топливе к 2023 году

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /ТАСС/. "Камаз" планирует создать автобус, работающий на водородном топливе, к 2023 году, серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране соответствующей зарядной инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах выставки "Иннопром".

"Разработаем (автобус на водородном топливе - прим. ТАСС) мы в этом году, испытания закончим до 2023 года", - сказал он.

Прогнозировать сроки выхода новинки в серию пока сложно, отмечает Когогин, поскольку многое будет зависеть от внешних факторов. Главные из них - спрос и наличие в стране соответствующей зарядной инфраструктуры. "Если рынок будет сформирован, то у меня нет сомнений, что мы будем готовы к выпуску в 2023 году", - добавил он.

Гендиректор "Камаза" также уточнил, что автобус будет ездить на "чистом водороде".

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. По его словам, использование такого вида топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах". До этого "Камаз" заявил о планах начать разработку грузовиков и автобусов на водороде в 2021 году.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).