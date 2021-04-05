Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама поставки "Спутника V"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в понедельник обсудили в телефонном разговоре поставки российской вакцины "Спутник V", вопросы российско-вьетнамских отношений и актуальные международные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В беседе с обеих сторон был "подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей" в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве России и Вьетнама, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году. Путин и Нгуен Фу Чонг предметно рассмотрели вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях.

"В ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН", - сообщили в пресс-службе российского лидера.

Путин в ходе разговора поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, а также передал поздравления президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, вступившему в понедельник в должность.

Вакцинация во Вьетнаме

В настоящее время Вьетнам проводит вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, первая коммерческая партия которого в количестве 117 тыс. доз была доставлена в республику в конце февраля. Вторым зарегистрированным и разрешенным к применению на территории Вьетнама препаратом стал российский "Спутник V". Первую партию российской вакцины привез во Вьетнам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который посетил республику с рабочим визитом 16-17 марта. Она была безвозмездно передана вьетнамской стороне.

Министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на прошедшей ранее встрече с руководителями иностранных посольств отметил, что Вьетнам рассчитает на налаживание сотрудничества с российской стороной на предмет поставок и производства вакцины "Спутник V".