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"Росгеология" вновь отложила выпуск облигаций

Решение перенести дебютное размещение принято из-за рыночной конъюнктуры, компания планирует выпуск осенью

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" не видит возможности для размещения облигаций компании весной 2021 года из-за рыночной конъюнктуры, может вернуться к этому вопросу осенью. Об этом сообщил журналистам глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков.

"Мы планируем в этом году сделать трехгодовой облигационный заем. Единственное, что, скорее всего, весна нам не позволит, - сказал он. - Пока рынок тяжелый. Мы думали, что в апреле будет окно [для размещения], но пока не очень складывается, непонятные сейчас движения. Оценить очень сложно, поэтому мы очень внимательно смотрим. Может быть, перейдем к облигационным займам позже, может осенью".

Ранее Горьков сообщал, что "Росгеология" планирует размещение облигаций компании в апреле - мае текущего года.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

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