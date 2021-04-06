"Известия": в России в 2021 году зафиксировали свыше 1,5 тыс. лжебанков

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. лжебанков выявлено в России в первом квартале 2021 года, это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию по кибербезопасности BI.ZONE.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

Как уточнил изданию директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, количество фишинговых сайтов увеличивается, так как это наиболее дешевый и массовый способ атаки на граждан. По его словам, в 2020 году рост активности преступников был связан с массовым переходом на удаленную работу и в настоящее время их активность не падает. Он также добавил, что в среднем на блокировку мошеннических ресурсов уходит от 10 до 70 часов, в крайних случаях - до нескольких недель.

По данным компании, всего в 2020 году было обнаружено около 6,5 тыс. мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки, а за первый квартал 2021 года - 1 529.

В банковских организациях "Известиям" подтвердили рост числа выявленных лжебанков. В банке "Тинькофф" отметили, что в первом квартале текущего года количество фишинговых сайтов-подделок, копировавших фирменный стиль банка, увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 70% по сравнению с последним кварталом 2020 года.

Как сообщил "Известиям" руководитель службы информационной безопасности ГК "Элекснет" Иван Шубин, повышенная активность лжебанков в 2021 году связана с широким распространением онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки.

В Роскомнадзоре отметили, что в 2020 году было удалено и заблокировано 344 ресурса с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций, в первом квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.