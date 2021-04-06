"Известия": в России в 2021 году зафиксировали свыше 1,5 тыс. лжебанков

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. лжебанков выявлено в России в первом квартале 2021 года, это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию по кибербезопасности BI.ZONE.
Как уточнил изданию директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, количество фишинговых сайтов увеличивается, так как это наиболее дешевый и массовый способ атаки на граждан. По его словам, в 2020 году рост активности преступников был связан с массовым переходом на удаленную работу и в настоящее время их активность не падает. Он также добавил, что в среднем на блокировку мошеннических ресурсов уходит от 10 до 70 часов, в крайних случаях - до нескольких недель.
По данным компании, всего в 2020 году было обнаружено около 6,5 тыс. мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки, а за первый квартал 2021 года - 1 529.
В банковских организациях "Известиям" подтвердили рост числа выявленных лжебанков. В банке "Тинькофф" отметили, что в первом квартале текущего года количество фишинговых сайтов-подделок, копировавших фирменный стиль банка, увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 70% по сравнению с последним кварталом 2020 года.
Как сообщил "Известиям" руководитель службы информационной безопасности ГК "Элекснет" Иван Шубин, повышенная активность лжебанков в 2021 году связана с широким распространением онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки.
В Роскомнадзоре отметили, что в 2020 году было удалено и заблокировано 344 ресурса с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций, в первом квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.